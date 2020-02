Lebenszeichen am Tabellenende: WSG Tirol beendet Negativserie

Als Aufsteiger WSG Tirol das letzte Mal ein Heimspiel gewinnen konnte, war gerade Hochsommer und im Tivolistadion durfte noch geraucht werden. Am Zigaretten-Verbot, das seit Samstag offiziell in Kraft ist, lag’s freilich nicht, dass sich am Samstag keine 1.000 Zuschauer ins Stadion verirrten. Sieben Ligapleiten in Folge und der Absturz in den Tabellenkeller haben in Tirol das ohnehin bereits überschaubare Interesse am neuen Bundesligisten weiter sinken lassen.

Zumindest den sportlichen Abwärtstrend haben die Wattener mit dem 2:0 gegen den WAC gestoppt. Und der Auftritt könnte dem Aufsteiger durchaus Hoffnung geben für den anstehenden Abstiegskampf. Vor allem in den ersten 45 Minuten hatten die Tiroler den WAC völlig im Griff und kamen durch Svoboda und Dedic zu zwei Treffern. Dazu hatten sie bei einem elfmeterreifen Foul von Soares an Dieng Glück.

Nach der Pause lieferte WSG Tirol den Gästen dann nur mehr eine Abwehrschlacht, nicht nur einmal musste Goalie Oswald retten, um den zweiten Heimsieg seit der ersten Runde (3:1 gegen die Austria) zu fixieren.