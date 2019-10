2. deutsche Liga: HSV baut mit 6:2 gegen Stuttgart Führung aus

Der Hamburger SV hat seine Spitzenposition in der 2. deutschen Bundesliga eindrucksvoll untermauert. Die Hanseaten setzten sich am Samstag in einem hochklassigen Match gegen Verfolger VfB Stuttgart überraschend deutlich 6:2 (3:1) durch und führen nun zwei Punkte vor Bielefeld die Tabelle an. Der Ex-Stuttgarter Martin Harnik steuerte den Treffer zum 5:2 (76. Minute) bei.

Vor 57.000 Zuschauern im erstmals in dieser Saison ausverkauften Volksparkstadion scorte Harnik zum zweiten Mal in der Liga für den HSV, er wurde in der 81. Minute durch Lukas Hinterseer ersetzt. In drei Tagen kommt es an gleicher Stelle zum Cup-Duell der zwei Teams.

Bielefeld feierte mit Manuel Prietl, der durchspielte, einen 1:0-Sieg bei Dynamo Dresden. Stuttgart liegt als Dritter nun vier Punkte zurück.