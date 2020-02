19. Bilanz vor der Trennung: Ein Eigentor des Salzburg-Keepers

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der 19. und ersten Runde im Jahr 2020 positiv auf, was hingegen negativ?

+ Linzer Auswärtsauftritte: Es ist ein mehr als bemerkenswerter Rekord, den der LASK seit Freitagabend hält: Als erstes Bundesliga-Team überhaupt gewannen die Linzer die ersten zehn Auswärtsspiele einer Saison. Am Freitag gab es ein 3:2 in der Red-Bull-Arena – für die Salzburger war es die erste Heimniederlage in der Bundesliga nach 53 Partien. LASK-Coach Valerien Ismael machte der erste Ligaerfolg eines Gästeteams in Salzburg seit dem 1:0 der Admira am 27. November 2016 „stolz“.