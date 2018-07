18 Millionen Euro plus Boni: Caleta-Car wechselt zu Marseille

Duje Caleta-Car hat sich wie erwartet entschieden, den nächsten Schritt in seiner Fußballerkarriere zu wagen. Der kroatische WM-Teilnehmer verlässt Salzburg und wechselt nach Frankreich in die Ligue 1. Der 21-jährige Innenverteidiger unterschreibt bei Olympique Marseille, dem Halbfinalgegner der Salzburger in der vergangenen Europa-League-Saison. Red Bull erhält eine kolportierte Ablöse in der Höhe von 18 Millionen Euro. Dazu wurden - wie bei vielen Salzburger Verkäufen - auch noch mögliche Bonuszahlungen vereinbart.

Caleta-Car wurde im Sommer 2013 um gerade einmal 50.000 Europa Ausbildungsentschädigung vom kroatischen Zweitligisten HNK Sibenik verpfichtet. Aber er wurde zunächst nicht beim FC Liefering aufgebaut, sondern begann beim FC Pasching. Der Cupsieger 2013 spielte damals in der Regionalliga Mitte. Caleta-Car erkämpfte sich nach einer dreimonatigen Eingewöhnungszeit einen Stammplatz.

Im Sommer 2014 wurde er endgültig nach Salzburg geholt. Schon im August stand er unter Trainer Adi Hütter im Bundesliga-Kader – mit 17. Seit Sommer 2015 war er mit kurzen Pausen Stammspieler in der Innenverteidigung beim Meister – meist mit einem Brasilianer als Partner. Zunächst war dies Paulo Miranda gewesen, seit Winter war dies Andre Ramalho.