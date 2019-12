18. Bilanz vor der Trennung: Das Rapid-Trauma der Admira

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der 18. und letzten Runde im Jahr 2019 positiv auf, was hingegen negativ?

+ Rapids Auswärtsauftritte: Vielleicht sollten die Hütteldorfer bei der Bundesliga den Antrag stellen, künftig nur mehr auswärts spielen zu dürfen. Dann könnte es vielleicht doch einmal mit der Mission 33 klappen. Denn nach dem mühelosen 3:0 bei der Admira lautet die Auswärtsbilanz im Herbst 2019 sieben Siege, ein Remis und eine Niederlage, die Heimbilanz hingegen zwei Siege, vier Remis und drei Niederlagen. In den Resultaten spiegelt sich allerdings auch der Fußball wider, den Trainer Didi Kühbauer spielen lassen will. Der funktioniert halt besser in Spielen, in denen die Gegner nicht tendenziell nur tief stehen und verteidigen, sondern mit der Rapid-Mannschaft mitspielen wollen und deshalb Räume geben. Und das ist halt eher in ihren Heimstadien als im Allianz Stadion so.