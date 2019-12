17. Bilanz vor der Trennung: Unbelehrbare missbrauchen Derby

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der 17. Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Admiras Effizienz: "Wir hatten eineinhalb Chancen und haben zwei Tore gemacht. Das ist natürlich sehr gut", sagte Trainer Klaus Schmidt nach dem doch glücklichen 2:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft in Mattersburg. Die Südstädter machten aus wenig viel und konnten sich dank der drei Punkte vorerst einmal etwas vom Tabellenende absetzen. Matchwinner war einmal mehr Mittelstürmer Sinan Bakis, der nach seinen beiden Toren am Sonntag schon bei zehn Saisontoren hält. "Bakis ist gefährlich wie eine Klapperschlange. Er braucht nicht viele Chancen, um ein Tor zu schießen“, meinte sein Trainer.