1:1 gegen Chelsea: Frankfurt hält EL-Finalchance am Leben

Trainer Adi Hütter und Eintracht Frankfurt dürfen weiter vom Europa-League-Finale träumen. Die Deutschen trennten sich am Donnerstagabend gegen Chelsea 1:1-Remis, brauchen damit im Rückspiel in London in einer Woche aber zumindest einen Treffer. Im zweiten Halbfinale feierte Arsenal nach Rückstand einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen Valencia.

ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger meinte nach dem Spiel gegenüber Puls 4: "Mit dem Unentschieden können wir sehr gut leben, auch wenn es keine optimale Ausgangsposition ist. Wir haben alles reingehaut, haben über 90 Minuten Chancen vorgefunden, auch wenn wir uns teilweise haben hinten reindrücken lassen."