1:0-Sieg: Österreichs Fußball-Frauen gingen in Italien nicht baden

Der erste Teil der Reparaturarbeiten nach der verpassten WM-Qualifikation ist Österreichs Frauen am Freitagabend gelungen: Beim Weltranglisten-14. Italien setzte sich die Mannschaft von Teamchefin Irene Fuhrmann durchaus souverän mit 1:0 durch, für die Entscheidung sorgte Julia Hickelsberger-Füller in der 43. Minute nach Assist von Sarah Zadrazil mit ihrem sechsten Treffer im 25. Länderspiel.

Bereits ihr 100. absolvierte Laura Feiersinger im Dress des ÖFB, und bis auf eine Schwächephase kurz vor Schluss zeigten sich die Österreicherinnen gut erholt vom Schockerlebnis in Schottland, es war ihr erster Erfolg gegen die Italienerinnen.

Entsprechend zufrieden war die Trainerin: "Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt und eine Nation schlagen können, die vor uns in der Weltrangliste steht. Das beweist einmal mehr, dass wir in den vergangenen Jahren den Anschluss an die Topteams gefunden haben", sagte Irene Fuhrmann. Einschränkung: "Dennoch hat es Momente gegeben, in denen Italien auch zu Torchancen gekommen ist. Das ist normal, wenn man gegen ein starke Nation spielt. Auch wir hatten einige Phasen, in denen wir das Spiel dominiert haben und da hätten wir sogar noch mehr Tore erzielen können. Ich bin stolz auf die Leistung. Alle Spielerinnen, die zum Einsatz gekommen sind, haben eine Bewährungsprobe abgelegt."