Nach dem Ende der WM-Träume: ÖFB-Ass Feiersinger feiert den 100er

Aber es ist ein besonderes: Es ist das Erste nach dem bitteren Aus im WM-Play-off gegen Schottland. "Das war der größte Dämpfer in den letzten zwei Jahren", sagt Teamchefin Irene Fuhrmann. Sie will den Kader noch breiter machen und berief etliche junge Spielerinnen in den Kader ein. Dienstag wird gegen die Slowakei in Wiener Neustadt getestet.