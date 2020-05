10. Sieg im 11. Spiel: Leverkusen setzt die Erfolgsserie fort

Bayer Leverkusen hat nach dem Wiederbeginn der deutschen Fußball-Bundesliga nahtlos an die vor der Corona-Pause erfolgreiche Performance angeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz feierte am Montagabend zum Abschluss der 26. Runde einen klaren 4:1-Erfolg beim Vorletzten Werder Bremen. Für ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger und Co. war es der zehnte Sieg in den jüngsten elf Pflichtspielen.