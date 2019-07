10 Millionen für Kicker, der in zwei Saisonen 37 Minuten spielte

Große Stücke hat man bei Tottenham auf Vincent Janssen gehalten. 2016 überwies der Premier-League-Klub 19 Millionen Euro für den Stürmer an AZ Alkmaar. In seiner ersten Saison in England konnte der niederländische Angreifer in 38 Partien immerhin sechs Tore erzielen. Doch dann ging es bergab mit Janssen.

Eine (!) Minute hatte er in der darauffolgenden Saison für die Hotspurs gespielt, bevor man ihn in die Türkei verlieh. Für Fenerbahce bestritt er 19 Pflichtspiele, in denen ihm fünf Treffer gelangen. Ein Knochenödem setzte den Holländer allerdings auch lange außer Gefecht.