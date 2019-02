1479 Tage verletzt: Der Leidensweg des Herrn Diaby

Neuneinhalb Jahre stand der Mann mit ivorischen Wurzeln bei den Gunners unter Vertrag. Neuneinhalb Jahre, in denen er lediglich 190 Partien (in allen Wettbewerben, also auch dem nationalen Cup bzw. der Champions- und Europa League) bestritt bzw. bestreiten konnte. Verschiedene Fußballstatistiken erfassende Seiten zählen in diesem Zeitraum erstaunliche 42 Verletzungspausen. Die für ihre Präzision bekannten englischen Statistiker rechneten aus, dass der Franzose in seiner Arsenal-Zeit Trainer Arsene Wenger insgesamt 1479 Tage nicht zur Verfügung stand. Grob gerechnet sind das vier Jahre, also in etwa die Hälfte seiner Zeit in London.