10 Gründe für Austrias Höhenflug

3. Tomas Jun

Der Routinier spielt, als wäre er vor Kurzem in einen Jungbrunnen gefallen. "Weil ich endlich wieder schmerzfrei spielen kann, mir nichts wehtut." Die Verletzungen sind auskuriert, der Motor läuft wieder auf Hochtouren. Ist der Tscheche in Form, spielt die Austria um eine Klasse besser.

4. Philipp Hosiner

"Wir haben gewusst, dass er gut zu uns passt." Darum wollte Trainer Peter Stöger den Stürmer unbedingt verpflichten. Hosiner hat diesen Vorschuss an Vertrauen in Form von Toren mehr als zurückgezahlt, führt die Schützenliste an. Dank seiner Schnelligkeit, Wendigkeit und Laufbereitschaft ist die Austria in der Offensive noch variabler geworden.

5. Die Alternativen



Der Kader der Austria ist vor allem in der Tiefe qualitativ stark, besser etwa als jener von Erzrivale Rapid. Ried-Trainer Heinz Fuchsbichler meinte nach dem 1:6 in der Generali Arena am Sonntag: "Und dann habe ich mir angesehen, wer aller bei der Austria auf der Bank sitzt."

6. Die Konkurrenz

Sie schläft bekanntlich nicht. Spieler, die zu Saisonbeginn Reservisten waren, haben sich über starke Trainingsleistungen in die Startelf gekämpft. Rogulj ersetzt in der Innenverteidigung den abgewanderten Margreitter, Mader und Simkovic wirbeln im Mittelfeld, Koch hat in der Abwehr Dilaver verdrängt. Auch Vrsic und Alexander Grünwald wollen sich empfehlen.

7. Der positive Lauf

Der frühere Skistar Rudi Nierlich brachte es einst auf den Punkt: "Wenn’s laaft, dann laaft’s." Die Austria kann ein Lied davon singen, technisch feine Kombinationen gelingen wie von selbst. Um einen Lauf zu prolongieren, muss man vor allem eines machen: Nicht viel nachdenken, sondern es weiter laufen lassen.

8. Das System

Die Austria steht für Offensivgeist, setzt dies auf dem Platz wieder um. Die Positionen im Mittelfeld und Angriff sind mehrfach besetzbar, der Trainer hat die Qual der Wahl und kann je nach Gegner variieren.

9. Das Kollektiv

"Wir haben viele gute Spieler, aber stark macht uns das Kollektiv", meinte Stöger nach dem Sieg über Ried. Im Training achtet er, dass Ernsthaftigkeit und Spaß einander die Waage halten und dass aktuelle Reservisten nicht links liegen gelassen werden. Momentan sind keine Unmutsäußerungen zu vernehmen.

10. Der Europacup



So gerne die Veilchen international spielen würden – im Vergleich zu Rapid haben sie den Vorteil, sich "nur" auf zwei Bewerbe mental konzentrieren zu müssen. Im Herbst 2013 soll es wieder anders aussehen.