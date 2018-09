Sieg im 327. Wiener Derby geht an die Austria

Mit dem stärker werdenden Murg übernahm wieder Rapid das Kommando – scheiterte aber am überragenden Pentz. Zuerst Ivan, ganz allein vor dem Tormann an dessen Fuß, dann Marvin Potzmann per Kopf. Und als der 21-Jährige geschlagen gewesen wäre, traf Alar das Tor nicht (44.).

So viele vergebene Sitzer hatte eine erste Derby-Hälfte schon lange nicht mehr gesehen. Eine davon auf kuriose Weise: Michael Madl trat einen Freistoß aus 17 Metern, also aus perfekter Distanz, schoss aber Grünwald in der Mauer ab (35.).

Mit Ankündigung

Auch in der zweiten Hälfte ging es hin und her. Da ein Murg-Solo, hier eines von Venuto. Die Führung der Violetten kündigte sich mit einer Chance von Grünwald an. Strebinger konnte sich in Minute 56 auszeichnen.

Eine Minute später war der Goalie chancenlos: Nach einem Eckball kam der Austria-Kapitän am Sechzehner zum Schuss – Alex Grünwald traf perfekt ins Eck, 0:1. Sollte die violette Serie ohne Niederlage im Allianz Stadion mit der klar besten Saisonleistung weiter gehen? Rapid reagierte über Murg – zu schwach (60.). Stürmer Andrija Pavlovic sollte mit seinem Debüt (statt Knasmüllner) die Serie von fünf ungeschlagenen Derbys verlängern.