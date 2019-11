0:3-Niederlage: Späte Abfuhr für den WAC gegen Istanbul

Liendl: "Zu viele Fehler"

Aber in der Folge erreichte die Partie keineswegs das Niveau des LASK-Spiels, die Türken gewannen mehr Zweikämpfe und wirkten bissiger. Die schönste aller Chancen in Hälfte eins hatte Ritzmaier, dessen Schuss in der 36. Minute von der Seite an die Latte klatschte.