Kein Sieger im spanischen Topspiel Atletico - Barcelona

Lange Zeit war im Madrider Wanda Metropolitano von einer Spitzenpartie nicht zu sehen. Der DAZN-Kommentator formulierte es zutreffend, die Begegnung zwischen Atletico und dem FC Barcelona ähnelte eher einem Boxkampf als einem Fußballspiel.

So kam es dann, dass erste Torschuss der Partie stattfand. Und dieser Schuss saß: Diego Costa erzielte per Kopf die nicht wirklich verdiente Führung Atleticos. Barca hatte zwar mehr vom Spiel bzw. vom Ball gehabt, sich aber nicht entscheidend in Szene setzen können - bis zur 90. Minute. Da traf der umstrittene Joker Ousmane Dembele zum Ausgleich.

Durch das 1:1 behaupteten die Katalanen ihre Tabellenführung, Atletico bleibt mit einem Zähler weniger Zweiter.