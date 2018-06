WM, Tag 5: Auftaktsiege für Belgien und England - alle Tore

Tunesiens Sassi nahm sich der Elfmeter-Aufgabe an und verwandelte. Pickford ahnte zwar die Ecke, konnte den Treffer aber nicht verhindern. So gingen die Engländer trotz deutlicher Überlegenheit nur mit einem Remis in die Pause. In der zweiten Spielhälfte agierten die Tunesier geschickt, ließen kaum große Torchancen zu. England war aber nach wie vor spielbestimmend und drückte gerade in der Schlussphase auf den Sieg. So richtig in Szene setzen konnte sich der Favorit jedoch nicht.