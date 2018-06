Schweden feiert knappen Sieg gegen Südkorea

Hohe Bälle in den Strafraum

Südkorea versuchte sich im Konter, auch vom Salzburger Hwang ging gelegentlich Gefahr von der rechten Seite aus. Die besseren Chancen hatten weiterhin die Schweden, die vor allem mit hohen Bällen in den Strafraum zu Erfolgen kommen wollten. Eine davon vergab abermals Berg, eine andere Larsson per Kopf. Schweden war besser, gefährlicher, ihr Power-Play kein Trauer-Play, aber fruchtlos: 0:0 zur Pause.

Auch nach der Pause änderte sich wenig, Leipzig-Legionär verfehlte mit einem Weitschuss das Tor. Die Südkoreaner hatten in der 52 Minute ihre bis dahin größte Chance, als nach einem schönen Kombinationsspiel Ja-Cheol Koo per Kopf scheiterte. Die Asiaten wirkten technisch etwas versierter, punkte Kampfkraft und Zweikampfstärke waren die Skandinavier einen Schritt voraus. Auch bei den Chancen, in der 56. Minute scheiterte Toivonen am guten Goalie Hyun-Woo Cho. Dass Herr dieser Herr überhaupt spielte, war eine kleine Überraschung. Trainer Shin Tae-Yong hatte dem ursprünglichen Dreier-Goalie den Vorzug gegeben.