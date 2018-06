WM, Tag 10: Deutschland bleibt im Spiel, Belgien muss warten

Kein Ticket für das Achtelfinale der Fußball-WM wurde am Samstag vergeben. Zwar halten sowohl Belgien in Gruppe G (5:2 gegen Tunesien), als auch Mexiko in Pool F (2:1 gegen Südkorea) nach zwei Spielen beim Punktemaximum, der Aufstieg ist jedoch rechnerisch nicht fix. Im Fall Mexikos liegt das an Titelverteidiger Deutschland, das sich nach dem Fehlstart mit einem Sieg gegen Schweden rehabilitierte.

Das Team von Joachim Löw musste dabei nach einer komplett misslungenen ersten Halbzeit einen 0:1-Rückstand drehen. Dies gelang dank eines Traumstarts in die zweite Hälfte durch Marco Reus (48.). In der 95. Minute schoss Toni Kroos Deutschland, das seit der 82. Minute aufgrund einer Gelb-Roten Karte für Jerome Boateng in Unterzahl agierte, zum glücklichen Sieg.