Mexiko winkt nach 2:1-Sieg gegen Südkorea das Achtelfinale

Raumöffner

In Hälfte zwei wurden die Räume für Konter größer – und damit auch die Gelegenheiten von „El tri“. Goalie Jo hielt die Partie noch offen – bis zur 66. Minute. Das 2:0 glich auf verblüffende Weise dem Siegestreffer gegen Deutschland: Konter auf links, Haken ins Zentrum vorbei am letzten Verteidiger, Schuss ins kurze Eck. Diesmal ausgeführt von Chicharito Hernandez. Dass Mexikos Rekordschütze den Ball nicht sauber traf, war sein Glück – der Ball sprang deswegen über das Bein von Jo.

Es hätte in Minute 75 noch einmal spannend werden können: Nach einem schlechten Rückpass kam der auf dem Flügel aufgebotene Hee Chan Hwang noch vor Mexikos Tormann Ochoa an den Ball. Der Fersler des Salzburg-Stürmers zum mitgelaufenen Son war aber wie so vieles im Spiel von Südkorea nicht präzise genug. Der schöne Anschlusstreffer von Heung Min Son kam in Minute 93, also zu spät.