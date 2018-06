5:2-Sieg - Belgien glänzt auch gegen Tunesien

Ausgekontert

Eden Hazard drückte dem starken belgischen Spiel auch seinen Stempel auf, er traf in der 6. Minute per Elfer und in der 51. Minute. In der Schlussminute jubelte auch noch Joker Michy Batshuayi. Für die mit offenem Visier agierende Tunesier schrieben Dylan Bronn (18.) und Wahbi Khazri (93.) an. Die Nordafrikaner warten damit auf ihren zweiten WM-Sieg. Nur bei der ersten Teilnahme gab es im allersten Spiel einen vollen Erfolg (3:1 gegen Mexiko, 1978).

Das 11,3-Millionen-Einwohner-Land steht damit vor dem Spiel in Gruppe G am Donnerstag gegen England mit sechs Punkten vor dem Aufstieg. Gewinnt England am Sonntag gegen Panama (14 Uhr, KURIER.at-Liveticker), ist Belgien weiter, Tunesien fix ausgeschieden.