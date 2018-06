"Selbstherrlich", "Altherrenfußball": Abrechnung mit Löws Elf

Magath nahm Löw in Schutz

Nicht in den Chor der Löw-Kritiker stimmte Guido Buchwald mit ein, ebenfalls Weltmeister von 1990. Löw habe "in zwölf Jahren einen hervorragenden Job gemacht. Bei aller Enttäuschung muss man jetzt in Ruhe analysieren, dann sollte es mit ihm weitergehen", sagte der 57-Jährige dem Kicker. Als Grund für das Ausscheiden nannte Buchwald mangelnden Teamgeist und mentale Schwächen.

Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath ist entsetzt, nahm aber ebenfalls Löw in Schutz. "So ein kolossales Versagen hatte ich mir nicht vorstellen können. Der Auftritt unserer Nationalmannschaft war so desolat, dass es nicht damit getan ist, einen Schuldigen zu suchen", schreibt der 64-Jährige auf seiner Facebook-Seite. "Der Auftritt wirft eher die Frage auf, ob das, was wir spielen, das ist, was wir nur können. ... In unserem Klubfußball haben wir schon einige Jahre keine internationalen Titel mehr vorzuweisen. Nun ist offenbar auch die Nationalmannschaft in diesem Abwärtstrend", stellte Magath fest.

Der frühere Europameister Bernd Schuster glaubt nicht an ein Ende der Ära von Löw. "Joachim Löw wird weitermachen, und es wird nichts weiter passieren, als dass es im September einen Neuanfang gibt. Er hat genügend Kredit", sagte der frühere Mittelfeldspieler des FC Barcelona, von Real und Atletico Madrid in einem Interview des Radiosenders Onda Cero.