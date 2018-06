"Um dieses Deutschland tut es einem überhaupt nicht leid"

Die Welt: "Die WM in Russland sollte der größte Erfolg in der deutschen Fußball-Geschichte werden. ... Heraus kam: die größte Blamage im deutschen Fußball. Ein Tiefpunkt. Eine Schmach historischen Ausmaßes. ... Das Unvorstellbare ist mit dem 0:2 gegen Südkorea Mittwochnachmittag wahr geworden. Die Partie wird als "Schande von Kasan" für immer eine Wunde bei den deutschen Sportfans hinterlassen. Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea, das ist eines Weltmeisters unwürdig."

Berliner Zeitung: "Historisch gescheitert. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und Grün ist auch die Farbe der Ausweichtrikots, die die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch beim dritten WM-Gruppenspiel gegen Südkorea in der Kasan-Arena getragen hat. Erlebt hat die DFB-Auswahl jedoch 2018 in Russland eine ihrer schwärzesten Stunden, die für immer mit der Tatarenstadt Kasan verbunden bleiben wird. ... Auf den deutschen Fußball dürften nach dem Vorrundenaus ... unangenehme Debatten zukommen. Klar, dass die Diskussion auch Joachim Löw erreichen wird."

Berliner Morgenpost: "Ende einer Ära. Die Helden von 2014 bleiben in Russland blass. Einige werden wohl zurücktreten. ... Von Anfang an war was kaputt. Bundestrainer Löw hat zu viele Warnzeichen ignoriert. Der deutsche Fußball hat es nicht besser verdient: 0:2 gegen Südkorea, Tabellenletzter in der WM-Gruppe F, nur ein Sieg mit 2:4 Toren - das erste Aus in einer WM-Vorrunde ist die größte Blamage für den Deutschen Fußball-Bund ( DFB) in der WM-Geschichte."

Nürnberger Nachrichten: "Verstört, betäubt und leider auch lustlos. Weil sich in Russland einfach keine Mannschaft fand, scheitert mit Deutschland schon wieder ein Weltmeister in der Gruppenphase."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Der gescheiterte Weltmeister. Ein Schatten seiner selbst. Die Deutschen präsentierten sich von Beginn an erschütternd harmlos, ideenlos und vollkommen hilflos in einem Spiel, das eigentlich ein Neustart sein sollte."

Bonner Generalanzeiger: "Das Gesicht des Ausscheidens ist - Joachim Löw. Der Bundestrainer blieb ruhig, als die Ergebnisse in den letzten Tests nicht stimmten. Als die Erdogan-Affäre die Nationalelf beschäftigte. Als der WM-Start in den Sand gesetzt wurde. Vielleicht blieb er zu ruhig. Die wohlige Gewissheit, dass eine deutsche Nationalelf noch fast immer die Kurve gekriegt hat, schläferte den Laden ein. Wer hat eigentlich gesagt, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist? Und von wem kam der Spruch, dass am Ende immer die Deutschen gewinnen? Es ist wohl an der Zeit, einige Naturgesetze des Fußballs infrage zustellen. Der Ball ist rund - und keine Scheibe."

BILD: "Vor vier Jahren titelte BILD nach dem historischen 7:1 gegen Brasilien sprachlos vor Begeisterung "Ohne Worte". Jetzt lautet die Schlagzeile wieder "Ohne Worte". ... Was für eine Blamage! Was für ein Angsthasen-Fußball! Bundestrainer Joachim Löw hat Deutschland zum Titel geführt - er hat jetzt auch diesen Tiefpunkt zu verantworten. Wir sind nicht mit Pech ausgeschieden, sondern völlig zu Recht. Wer gegen Mexiko und Südkorea verliert, hat ganz viel falsch gemacht."