Russland fertigt Saudi-Arabien zum WM-Auftakt mit 5:0 ab

Russland hat einen erfolgreichen Start in die Fußball-WM im eigenen Land hingelegt. Die "Sbornaja" feierte am Donnerstag im Eröffnungsspiel einen lockeren 5:0-(2:0)-Sieg über Saudi-Arabien. Die Treffer vor 78.011 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion, darunter Staatschef Wladimir Putin, erzielten Juri Gasinski (12.), Denis Tscheryschew (43., 91.), Artem Dsjuba (71.) und Alexander Golowin (94.).

Die erste Runde der Gruppe A wird am Freitag (14.00 Uhr MESZ) mit dem Duell zwischen Ägypten und Uruguay abgeschlossen. Die Gastgeber holten ihren ersten Sieg nach sieben Länderspielen und sorgten gleichzeitig für den höchsten Erfolg in einem WM-Auftaktmatch seit 1934 (Italien - USA 7:1), ohne dabei restlos zu überzeugen. Saudi-Arabien hingegen muss aufpassen, nicht in die Rolle des Prügelknaben bei diesem Turnier zu rutschen.

Rustikale Russen

Die Asiaten versuchten mit einer Art Kombinations-Fußball zum Erfolg zu kommen, während die Hausherren auf eine eher rustikale Weise zu Werke gingen und zumeist auf lange Bälle und ihre physische Überlegenheit setzten. Das reichte, um in der elften Minute erstmals gefährlich zu werden, als ein Schuss von Alan Dsagojew ins Torout abgefälscht wurde.

Den darauffolgenden Eckball konnten die Saudis nur kurz klären. Der Ball kam zu Alexander Golowin, dessen Flanke von Gasinski per Kopf im langen Eck versenkt wurde (12.). Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatten die Russen das Heft klar in der Hand. Saudi-Arabien wirkte teilweise hilflos, zeigte aber bei einem Kopfball von Mohammed Al-Sahlawi neben das Tor auf (21.).