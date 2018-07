NeymarChallenge: Spott und Häme für Brasiliens Superstar

Etwas weniger humorvoll sah es hingegen Mexiko-Coach Juan Carlos Osorio. Dieser attackierte Neymar nach dem Spiel heftig. "Es solle nicht so viel Schauspielerei im Fußball geben, monierte der mexikanische Coach. "Das ist ein schlechtes Beispiel für die ganze Welt und all die Kinder vor dem Fernseher. Es gab eine Phase, wo das Spiel vier Minuten unterbrochen war."

Seine Mannschaft habe lange Zeit sehr gut gespielt. "Aber leider haben wir viel Zeit verschwendet wegen eines Spielers. Es ist eine Schande für den Fußball", sagte Osorio, ohne Neymar beim Namen zu nennen. "Dadurch haben wir unseren Rhythmus verloren.

Auch Zlatko Junuzovic übte in seiner KURIER-WM-Kolumne herbe Kritik am brasilianischen Superstar. "Er macht sich das Leben selbst sehr schwer und erhöht damit auch den Druck auf sich selbst. Das permanente Gestikulieren und das Reden mit dem Schiedsrichter sind einfach zu viel. Kein Wunder, dass dann einige Schiris genau auf Neymar achten, bevor sie pfeifen. Einiges an seiner Situation hat er sich selbst zuzuschreiben."