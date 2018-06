Gruppe F: Ein 2:0 beendet die Losfrage

Es wird heiß in Kasan. 30 Grad hatte es gestern zur Anstoßzeit um 16 Uhr. Kurz davor ist der Privatflieger mit der Nationalmannschaft in der Tatarenstadt 800 Kilometer östlich von Moskau gelandet. Das Abschlusstraining im Stadion ist einem Wärmegewitter zum Opfer gefallen.

Bundeskanzlerin Angel Merkel verzichtet auf einen Besuch des Nationalteams und vor allem auf ein Zusammentreffen mit Wladimir Putin. „Aber ich wünsche der Mannschaft natürlich von Herzen alles Gute. Und nachdem wir alle auf die Folter gespannt wurden im wahrsten Sinne des Wortes beim letzten Spiel, hoffe ich natürlich auf einen guten Ausgang.“

Auch die deutsche Basketball-Nationalmannschaft drückt der DFB-Elf die Daumen. „Wir hoffen natürlich, dass sie gewinnen und weiterkommen“, sagte NBA-Jungstar Dennis Schröder. Das Nationalteam wird die Begegnung gemeinsam im Teamhotel in Braunschweig verfolgen, dort treffen die deutschen Basketballer am Freitag in der WM-Qualifikation auf Österreich.