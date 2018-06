Fußball-WM live: Spanien gegen Marokko

Spanien hat im Fernduell mit Portugal den Gruppensieg in Pool B der Fußball-WM in Russland im Visier. Die Spanier müssen dafür bei bisher gleichem Torverhältnis am Montag in Kaliningrad gegen Marokko höher gewinnen als die Portugiesen im Parallelspiel gegen den Iran. Sollten die Siege gleichhoch ausfallen, müsste die Fair-Play-Wertung entscheiden. Falls Spanien und Portugal völlig überraschend gleichhoch verlieren, würde die Bilanz der Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten sogar darüber entscheiden, welche der beiden europäischen Fußball-Großmächte die Heimreise antreten muss.