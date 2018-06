Portugal müht sich gegen den Iran ins Achtelfinale

Portugal hat das erste Ziel bei der Fußball-WM erreicht und sich mit einem 1:1 (1:0) über den Iran für das Achtelfinale qualifiziert. Ein nur mäßig motivierter Europameister schenkte nach der Führung durch Ricardo Quaresma kurz vor der Pause (45.) den Sieg in der Nachspielzeit noch her und musste so auch Platz eins in der Gruppe A an Spanien abtreten. Gegner im Achtelfinale ist am Samstag Uruguay.