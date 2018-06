Spanien mit spätem 2:2 gegen Marokko zum Gruppensieg

Spanien ist am Montag ins Achtelfinale der Fußball-WM in Russland eingezogen. Dem Weltmeister von 2010 reichte ein 2:2-Remis in Kaliningrad gegen Marokko um auch den Gruppe-B-Sieg zu fixieren, da Europameister Portugal gegen den Iran über ein 1:1 nicht hinauskam. Die mehr erzielten Tore gaben bei Punktegleichheit den Ausschlag für die Spanier, die es am Sonntag mit dem Gastgeber zu tun bekommen.

Khalid Boutaib (14.) brachte die schon zuvor fix ausgeschiedenen Marokkaner überraschend voran, Isco (19.) gelang kurze Zeit später der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel legte Youssef En-Nesyri (81.) vor, Iago Aspas (91.) konnte gerade noch eine Niederlage des dreifachen Europameisters verhindern. Die Spanier taten sich im ersten direkten Duell mit den Nordafrikanern seit dem Interkontinental-Play-off für die WM 1962 (1:0 in Casablanca, 3:2 in Madrid) sehr schwer, hatten große Mühe die gut gestaffelte Abwehr des Außenseiters zu gefährden.