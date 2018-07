Die Fußball-WM 2018 in Zahlen

169 - Tore fielen bei den 63 Spielen der Endrunde in Russland. Mit im Schnitt 2,64 Toren pro Spiel liegt das Turnier knapp unter jenem von Brasilien 2014 (2,67).

229 - Tore hat Brasilien bei WM-Turnieren erzielt und damit Deutschland (226) überholt.

3.120 - Pässe und damit so viele wie bei keiner anderen Mannschaft sind bei Spanien angekommen. Im Achtelfinale war dennoch Schluss.

47.371 - Zuschauer pro Spiel kamen in die Stadien. Auch wegen geringerer Kapazitäten sind dies deutlich weniger als bei der WM vor vier Jahren in Brasilien (53 592). Niedriger war der Schnitt zuletzt 2002 in Japan und Südkorea.

857.000 - Schweizer Franken kassierte der Weltverband FIFA insgesamt an Disziplinarstrafen. Davon entfielen 360.000 Franken alleine für das Tragen nicht-konformer Unterzieh-Socken.

38 Millionen - Dollar kassierte Weltmeister Frankreich an offiziellen FIFA-Prämien für den WM-Sieg.