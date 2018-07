WM-Schlusspfiff. Endlich.

Im Luschniki-Stadion gehen die Lichter aus. Frankreich jubelt. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist zu Ende. Endlich.

64 Spiele, einen Monat lang, hat sie gedauert. Zu lange vielleicht. Ein ständiges Wechselbad der Gefühle, Planschen in Jubel und Trauer, oft mischte sich die Hysterie als Zutat ein, wieder einmal legte der Fußball beeindruckendes Zeugnis ab, welche Macht er auf die Menschheit auszuüben vermag, welch Fehleinschätzung es doch ist, er sei in seiner ureigenen Erscheinungsform eigentlich „nur ein Spiel“. National ausgeprägt war so manches Gedankengut. Gedankenlos offenbart von Spielern, besinnungslos zelebriert von einigen Fans.