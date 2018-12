Fußball-WM 2018: Frankreichs Triumph, Deutschlands Tragödie

Juni

13. Zwei Tage vor dem Fußball-WM-Spiel gegen Portugal wird Spaniens Teamchef Julen Lopetegui entlassen, nachdem tags zuvor sein Wechsel zu Real Madrid nach der Endrunde in Russland bekanntgegeben worden war. Der bisherige Sportdirektor Fernando Hierro betreut die spanische Nationalmannschaft bei der WM in Russland.

14. Russland gewinnt das Eröffnungsspiel. Die Auswahl des Gastgeberlandes setzt sich im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Saudi-Arabien mit 5:0 durch. Wirbel gibt es bei der Eröffnungsfeier. Der britische Popstar Robbie Williams streckt bei der Liedzeile "I did this for free" ("Ich habe dies umsonst gemacht") demonstrativ den Mittelfinger seiner linken Hand in die Kamera.

15. Das erste Spitzenspiel bringt ein 3:3 zwischen Europameister Portugal und Ex-Weltmeister Spanien. Mann des Abends in Sotschi ist Cristiano Ronaldo, der die Portugiesen erst zweimal in Führung schießt (4./Elfer, 44.) und nach Treffern von Diego Costa (24., 55.) und Nacho (58.) seinem Team im Finish per Freistoß einen Punkt rettet (88.).