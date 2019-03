Fußball, Pizza, Mafia – oder die Kunst, sich zu arrangieren

Die Stadt stinkt zum Himmel. In der historischen Altstadt türmen sich Mistsäcke und überfüllte Müllcontainer an jeder Ecke, wovon es viele gibt in der am dichtesten besiedelten Stadt Italiens. Zwar zählt Neapel nur halb so viele Einwohner wie Wien, dafür leben auf einem Quadratkilometer fast doppelt so viele Menschen wie in der österreichischen Bundeshauptstadt.

Der Tagestourist bekommt die alltäglichen Unzulänglichkeiten nur am Rande mit, er übersieht das rasch, er lechzt nach Pizza um vier Euro und ist angetan vom lockeren Lebensgeist der Neapolitaner. „L’arte di arrangiarsi“, die Kunst, sich zu arrangieren, nennen das die Einheimischen.

Das Fremde spielt eine alltägliche Rolle. Seit Etrusker (1000 v. Chr.) und Griechen erste Siedlungen bauten, ist Migration Teil der Stadtkultur. Daher ist auch die Politik des Rechtspopulisten Matteo Salvini kaum mehrheitsfähig in Neapel, zudem verkörpert der Innenminister als Mailänder das Feindbild vom reichen Norden, der hinabblickt gen Süden.