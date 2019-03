Europa League: Salzburg hilft in Neapel nur ein kühler Kopf

Nicht nur die Emotionen werden die Salzburger im Zaum halten müssen. Es ist auch noch nie gelungen, auf ein Ergebnis zu spielen. In Rom war etwa in der 70. Minute das 2:2 gelungen, sechs Minuten später stand es 2:4. In Marseille wurde nach einem frühen Rückstand die Ordnung verloren und noch das 0:2 kassiert, in Brügge zuletzt der Schwung eines frühen 1:0 nicht genützt.

Ganz wichtig ist ein Auswärtstor. Denn immer, wenn unter Rose zumindest eines gelungen ist, ist Salzburg in K.-o.-Duellen weitergekommen – und das in beiden Europacupbewerben. Gelang hingegen keines, schieden die Salzburger aus: gegen Rijeka, Marseille und Roter Stern Belgrad. Roses Bilanz in K.-o.-Runden ist mit 7:3 aber trotzdem positiv.