Fußball-Legende Pelé wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist nach der Behandlung eines Tumors in den vergangenen Tagen am Donnerstag aus dem Albert-Einstein-Hospital in São Paulo entlassen worden. Der Zustand des 81-Jährigen sei "gut und stabil", wie das Krankenhaus mitteilte.

Beim dreifachen Weltmeister (1958, 1962, 1970) war Anfang September 2021 ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten.