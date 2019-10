Dragovic gegen Rogan: "Schöne Grüße an den Ex-Schwimmer"

"Er hat keinen Respekt gezeigt"

Der frühere Schwimm-Weltrekordler, Weltmeister und Olympia-Silberne hatte nach dem Schlusspfiff in Haifa mit den israelischen Spielern exzessiv auf dem Rasen gejubelt und dürfte während der Partie enthusiastisch auf israelische Tore reagiert haben. "Er ist Österreicher. Man muss immer Respekt zeigen, den hat er nicht gezeigt", meinte Dragovic und kündigte an, Rogan in ein Gespräch zu verwickeln: "Ich werde ihn heute noch suchen und ihm gratulieren, dass er die EM vorm Fernseher anschauen kann."

ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger meinte in diesem Zusammenhang, Rogans Aktionen in Haifa seien "nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wir haben es nicht vergessen. Wir haben es mitgekriegt, dass es anscheinend ein bisschen überschwänglich war. Das ist auch sein gutes Recht."