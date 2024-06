Nach Nasenbeinbruch scherzt Mbappe: "Vorschläge für Masken?"

Das bestätigte der französische Fußball-Verband (FFF) in der Nacht auf Dienstag. Der 25-Jährige muss vorerst nicht operiert werden, hieß es nach ersten Untersuchungen in einem Krankenhaus in Düsseldorf. Mbappe hatte sich die Verletzung in einem Luftduell mit ÖFB-Verteidiger Kevin Danso zugezogen.

"Vorschläge für Masken?", fragte Mbappe Dienstagfrüh bereits seine Follower auf "X" (früher Twitter). Laut Verbandsangaben werde der künftige Real-Madrid-Stürmer in den kommenden Tagen im EM-Quartier in Paderborn behandelt, eine Operation sei nicht unmittelbar notwendig. "Eine Maske wird angefertigt, sodass es die Nummer 10 des französischen Teams nach einer Behandlungszeit in Betracht ziehen kann, wieder in den Bewerb einzusteigen", hieß es in der FFF-Stellungnahme.