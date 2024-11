Ein Ex-Rapidler spielt in der Champions League groß auf

Bayer Leverkusen musste in der Champions League die erste Niederlage hinnehmen. Beim FC Liverpool , dem Ex-Klub von Bayer-Trainer Xabi Alonso , unterlag die Werkself deutlich mit 0:4 (0:0). Der deutsche Meister bleibt damit nach vier von acht Vorrundenspielen bei sieben Punkten. Luis Díaz brachte Liverpool in der 61. Minute in Führung, Cody Gakpo (65.) sorgte für das 2:0. Díaz traf danach noch zweimal (83./92.). Mit zwölf Punkten sind die Reds klar auf Kurs Richtung Achtelfinale.

Leipzig kassierte auch im vierten Spiel eine Niederlage. Die Sachsen verloren bei Celtic Glasgow mit 1:3 (1:2). ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner brachte Leipzig in Führung. Auf Seiten der Schotten traf Ex-Rapidler Nicolas Kühn doppelt. Der 24-jährige Deutsche war von 2022 bis 2024 bei den Hütteldorfern. In 36 Spielen traf er allerdings nur fünf Mal. Bei Celtic unterschrieb er im Sommer einen Vertrag bis 2029.

In Madrid überraschte der AC Milan . Die Italiener gewannen gegen Real mit 3:1. Milan traf zuerst durch den Deutschen Malick Thiaw per Kopf nach einem Corner (12.). Nach dem Ausgleich aus einem von Vinicius Jr. verwandelten Elfmeter (23.) staubte Morata bei seinem Jugendklub zur neuerlichen Gästeführung ab (39.). Reijnders sorgte für den Schlusspunkt (73.). Für Real war es die erste Niederlage nach davor 15 ungeschlagenen CL-Heimspielen.

Ein Spektakel sahen die Fans in Lissabon: Sporting besiegte Manchester City mit 4:1. Erling Haaland knallte aufseiten der Briten dabei einen Elfmeter an die Latte.

Arnautovic hofft

Zum Duell zweier ungeschlagener Teams kommt es in Mailand. Inter und Arsenal halten nach drei Spielen jeweils bei sieben Zählern. Inter hat bewerbsübergreifend in dieser Saison überhaupt erst eine Partie verloren – das Derby gegen den AC Milan. ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic stand in der Königsklasse zuletzt zwei Mal in der Startelf und traf gegen Belgrad. In der italienischen Meisterschaft kam der Angreifer zuletzt allerdings nicht zum Einsatz.