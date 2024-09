Die neue Champions League, eine runde Sache

Bis dahin ist für Sturm und Salzburg zwar noch ein weiter Weg zu gehen. Aber schon jetzt ist zu sehen, dass die UEFA das Ziel mit dem neuen Modus erreichen wird: Spannung bis zum letzten Spiel. In den bisherigen Vierergruppen waren oft nach drei Runden die Rollen klar verteilt, am Ende ging es in einigen Partien nur noch um sehr wenig. In der neuen 36er-Tabelle sind aber so viele Teams gleichauf, dass drei gewonnene Punkte einen Riesensprung nach oben bedeuten würden.

Somit haben auch Sturm Graz und Salzburg nach dem unglücklichen Start durchaus Chancen auf die K.-o.-Runde und ein Happy End. Im alten Modus mit den Vierergruppen wären Niederlagen gegen die vermeintlich schwächsten Gegner vorentscheidend gewesen.