Natürlich ist der VAR eine Bereicherung für den Fußball

Die Psyche ist ein oft unverständliches Wesen. Es liegt offenbar in der Natur des Menschen, dass er oft genau das will, was er im Moment nicht hat. Und wenn er es dann hat, dann will er es nicht mehr.

So verhält es sich im Fußball – und wohl nicht nur in Österreich – mit dem Video Assistent Referee, kurz VAR. Seit 2021 können auch in der Bundesliga Entscheidungen des Referees auf dem Feld von einem Kollegen vor dem Bildschirm überprüft – und wenn notwendig korrigiert – werden.