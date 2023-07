Fünf Österreicher zeigten bei der Fecht-Weltmeisterschaft auf

Österreich ist bei der Weltmeisterschaft in Mailand mit fünf Fechterinnen und Fechtern in den Finalrunden im Florett- und Degen-Einzel vertreten. Im Florett schafften Olivia Wohlgemuth und Lilli Maria Brugger sowie Moritz Lechner und Maximilian Ettelt den Aufstieg in die Runde der besten 64, im Degen qualifizierte sich Josef Mahringer.

Im Frauen-Florett und Männer-Degen wird am Mittwoch weitergefochten, im Frauen-Florett geht es am Donnerstag weiter.

Sechs Gefechte, sechs Siege

Bei den Männer überzeugte am Montag Moritz Lechner, der in der Gruppenphase all seine sechs Gefechte gewann und damit direkt in die Runde der besten 64 aufstieg. Ettelt schaffte mit zwei Siegen aus fünf Kämpfen den Aufstieg, in der zweiten K.o.-Runde setzte er sich im Österreicher-Duell mit Johannes Poscharnig mit 15:14 durch.