Führungswechsel beim Giro nach der nächsten Regenschlacht

Ganz egal, was in der Schlusswoche noch kommen wird: Der 106. Giro d’ Italia wird wohl als einer der feuchtesten und frostigsten in die Geschichte eingehen. Seit dem Auftakt am 6. Mai in Fossacesia hängt eine fette Regenwolke über dieser Italien-Rundfahrt, es vergeht praktisch kein Tag, an dem die Profis nicht klitschnass und ausgefroren ins Etappenziel kommen.

Auch auf dem 14. Teilstück von Siders (Schweiz) über 193 Kilometer nach Cassano Magnago goss es wieder wie aus Kübeln. Auf dem Simplon Pass in 2.000 Metern Seehöhe, den die Fahrer auf dem Weg retour nach Italien überwinden mussten, hatte es gerade einmal 4 Grad.