French Open: Zverev überstand Fünfsatz-Kampf gegen Lajovic

Tsitsipas kürte sich damit zum ersten Griechen seit 83 (!) Jahren, der das Achtelfinale in Roland Garros erreicht hat. Damals war Lazaros Stalios (1936) so weit gekommen. "Es ist wirklich schwierig, wenn du einen Tag später weitermachen musst. Das geht sehr an die Psyche", meinte ein erleichterter Tsitsipas.

Halep souverän weiter

Der erst 20-jährige Weltranglisten-Sechste trifft nun in einem echten Hit auf den dreifachen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (SUI). Der Eidgenosse hatte in der am Vortag wegen Dunkelheit abgebrochenen Partie gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit einer 2:0-Satzführung übernachtet. "Stan the man" siegte letztlich mit dreimal 7:6, im dritten Durchgang musste Wawrinka nicht weniger als fünf Satzbälle (2:6-Rückstand im Tiebreak) abwehren.

Bei den Damen spazierte Titelverteidigerin Simona Halep im Westen der Seine-Stadt ins Achtelfinale. Die Ukrainerin Lesia Zurenko war in nur 55 Minuten auf verlorenem Posten, Halep war beim 6:2,6:1 souverän. Sie trifft nun entweder auf Olympiasiegerin Monica Puig (PUR) oder Iga Swiatek aus Polen.