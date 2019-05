French Open: Federer, Tsitsipas, Nishikori sicher weiter

Roger Federer hat bei seinem Comeback in Roland Garros einen souveränen Auftaktsieg gefeiert. Der 20-fache Major-Sieger ließ dem Italiener Lorenzo Sonego beim 6:2,6:4,6:4 am ersten Tag der mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open in Paris keine Chance. In drei Sätzen weiter sind mit Stefanos Tsitsipas und Kei Nishikori auch die Nummern 6 und 7 des Grand-Slam-Turniers.

Dass Federer nach vier Jahren Abwesenheit die Anlage des größten Sandplatz-Turniers der Welt nach all den Modernisierungen kaum wiedererkannt hat, war eine Sache. Doch auf dem Platz blieb vorerst alles beim Alten: 3 Jahre, 11 Monate und 25 Tage nach seinem bisher letzten Auftritt ließ der 37-jährige Weltranglisten-Dritte am ersten von drei Turnier-Sonntagen nichts anbrennen.