Masters in Augusta: Die Frauen erobern eine Männerwelt

2019 findet also das erste Damenturnier statt. Zugelassen sind nur Amateur-Spielerinnen und nur die Schlussrunde am Samstag wird auf den Augusta National gespielt. Mittwoch und Donnerstag wird auf dem nahen „Champions Retreat Golf Club“ in Evans gespielt. Den durften die Spielerinnen erstmals am Montag betreten und dort auch kurz spielen.

Nur die besten 30 dürfen am Samstag auf dem historischen Platz um den Sieg spielen, am Freitag dürfen aber alle 72 Teilnehmerinnen eine Trainingsrunde auf dem historischen Kurs spielen. „Seit man das Turnier angekündigt hatte, wollte ich dabei sein“, hatte Spitz dem US-Golf-Channel gesagt.