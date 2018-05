Zweierbeziehungen in der Formel 1: Wer ist hier der Boss?

Ferrari: Der Chefpilot hat harte Konkurrenz

Das Rennen in Aserbaidschan kannte viele Verlierer: Bottas, Ricciardo, Verstappen (alle out), Vettel (übermütig). Selbst Sieger Hamilton sah nach seinem glücklichen Sieg alles andere als zufrieden aus, nachdem der Brite erneut nicht das Potenzial des Silberpfeils ausschöpfen konnte. Der vielleicht größte Sieger des Grand Prix stand eine Stufe unter Hamilton: Kimi Räikkönen.

Der Finne umkurvte auf dem Weg zu Rang zwei geschickt alle Hindernisse und hielt dabei seinen Ferrari-Kollegen Vettel mühelos hinter sich. Die wichtigste Erkenntnis aus Sicht von Räikkönen war aber: Anders als in der Vergangenheit durfte er Vettel hinter sich halten.

Nie hatte Vettel seit seiner Ankunft bei Ferrari im Jahr 2015 einen besseren Räikkönen als Teamkollegen. Die deutsch-finnische Partnerschaft war in den vergangenen Saisonen die eindeutigste aller Zweierbeziehungen. Der Finne kam im Vergleich mit dem Vierfach-Weltmeister auf weniger als die Hälfte der Podestplätze, in punkto Rennsiege steht es in diesem Zeitraum 10:0 für Vettel.

Doch der Deutsche erkennt selbst: „Eine Sache ist immer, nur auf die Resultate zu sehen, eine andere ist es, wenn du ein wenig genauer hinsiehst. Es ist unglaublich eng zwischen uns bislang in diesem Jahr.“

Beide sind wichtig

Der Unterschied zwischen den beiden im Qualifying liegt im Tausendstelsekunden-Bereich, in der WM weist Räikkönen lediglich 18 Punkte Rückstand auf Vettel auf.

Für Ferrari verläuft die Partnerschaft bislang ideal. Und die Teamführung weiß, dass sie beide Piloten benötigt, um Mercedes den Konstrukteurstitel endlich zu entreißen. Eine frühe Stallorder zugunsten von Vettel wäre womöglich Gift für Räikkönens Enthusiasmus, den Silberpfeilen und Red Bull im zurzeit ausgeglichenen Dreikampf WM-Punkte abzuknöpfen. Für Räikkönen selbst ist die Sache recht klar: „Zunächst hängt alles davon ab, wer von uns weiter vorne in der Startaufstellung steht und wer nach Kurve eins voran ist. Danach herrschen für uns beide klare und einfache Regeln. Das war immer so in meinen Teams.“

Duelle Quali17/GP17 Quali18/GP18

VET : RÄI 15:5/16:33:1/2:2