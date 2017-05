Sebastian Vettel hat das freie Training zum Großen Preis von Monaco dominiert und lässt Ferrari vom ersten Sieg im Fürstentum seit 16 Jahren träumen. Der letzte Sieg für Ferrari im Fürstentum gelang Michael Schumacher im Jahr 2001. Der deutsche WM-Spitzenreiter drehte am Donnerstag in 1:12,720 Minuten die mit Abstand schnellste Runde des Tages, damit unterbot er den alten Streckenrekord um rund acht Zehntelsekunden.

Vettels Titelrivale Lewis Hamilton (1:13,425) belegte in der Tagesabrechnung nur den sechsten Platz. Der Engländer im Mercedes hatte seine schnellste Runde schon in der Vormittagseinheit gedreht, am Nachmittag verbesserte er sich nicht. Das galt auch für seinen Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland/1:13,791), der mit seiner besten Vormittags-Zeit Achter wurde. Als einziges Team im Feld legten die Silberpfeile in der eigentlich schnelleren zweiten Session nicht mehr zu.

Daniel Ricciardo (Australien/1:13,207) wurde im Red Bull mit knapp einer halben Sekunde Rückstand Zweiter, dicht dahinter folgte Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland/1:13,283).

Ex-Weltmeister Jenson Button (1:13,981) holte für McLaren den zwölften Rang. Der Engländer ersetzt für ein Rennen den Spanier Fernando Alonso, der an diesem Wochenende bei den Indy 500 in den USA startet.

Kombination aus 1. und 2. freien Training (eine Runde = 3,337 km):

1. Sebastian Vettel (Deutschland) Ferrari 1:12,720 Minuten

2. Daniel Ricciardo (Australien) Red Bull 1:13,207

3. Kimi Räikkönen (Finnland) Ferrari 1:13,283

4. Daniil Kwjat (Russland) Toro Rosso 1:13,331

5. Carlos Sainz jr. (Spanien) Toro Rosso 1:13,400

6. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 1:13,425

7. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull 1:13,486

8. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes 1:13,791

9. Sergio Perez (Mexiko) Force India 1:13,799

10. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas 1:13,890

11. Stoffel Vandoorne (Belgien) McLaren 1:13,946

12. Jenson Button (Großbritannien) McLaren 1:13,981

13. Felipe Massa (Brasilien) Williams 1:14,003

14. Romain Grosjean (Frankreich) Haas 1:14,022

15. Esteban Ocon (Frankreich) Force India 1:14,093

16. Lance Stroll (Kanada) Williams 1:14,474

17. Nico Hülkenberg (Deutschland) Renault 1:14,870

18. Jolyon Palmer (Großbritannien) Renault 1:15,616

19. Marcus Ericsson (Schweden) Sauber 1:15,691

20. Pascal Wehrlein (Deutschland) Sauber 1:15,695