Saudi-Araberin feierte Ende des Fahrverbots im F1-Boliden

Die Aufhebung des jahrzehntelangen Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien hat Aseel al-Hamad in einem ganz besonderen Auto gefeiert. Die saudi-arabische Staatsbürgerin durfte am Sonntag wenige Stunden vor dem Formel-1-Rennen in Le Castellet in Frankreich jenen Formel-1-Boliden von Renault pilotieren, in dem der Finne Kimi Räikkönen 2012 den Grand Prix in Abu Dhabi gewonnen hatte.