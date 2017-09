Lewis Hamilton hat die mehr ein als ein Jahrzehnt lang gültige Pole-Position-Rekordmarke von Michael Schumacher übertroffen. Der Engländer war am regnerischen Samstag im Zeittraining für den Monza-Grand-Prix der Schnellste und belohnte sich mit der 69. Pole Position seiner Formel-1-Karriere. Hinter dem Mercedes-Mann landete das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo.

Der Australier und der Niederländer müssen allerdings wegen Strafversetzungen in der Startaufstellung weit nach hinten. Vierter war der kanadische Williams-Pilot Lance Stroll, der damit am Sonntag (14.00 Uhr/live ORF eins, RTL und Sky) aus der ersten Reihe neben Hamilton starten wird. WM-Leader Sebastian Vettel kam mit der nassen Strecke nicht zurecht und musste sich mit Rang acht zufriedengeben. Vor dem 13. Saisonlauf hat Vettel in der Gesamtwertung sieben Punkte Vorsprung auf Hamilton. Mit einem Sieg könnte der erstmals in diesem Jahr die WM-Führung übernehmen.