Der Finne Valtteri Bottas hat von Williams die Freigabe für einen Wechsel zu Mercedes als Nachfolger des zurückgetretenen deutschen Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg erhalten. Das Cockpit von Bottas übernimmt in der neuen Saison der Brasilianer Felipe Massa, der eigentlich am Ende des Vorjahres bereits seine Karriere beendet hatte. Das teilte Williams am Montag mit.

Mercedes bestätigte die Verpflichtung von Bottas zunächst nicht. Allerdings gilt der 27-Jährige seit Wochen als Wunschkandidat des Weltmeister-Teams, das nach dem völlig unerwarteten Rücktritt von Rosberg nach dessen erstem Titelgewinn auf der Suche nach einem neuen Teamkollegen für Lewis Hamilton war.

Williams hatte als Bedingung für einen Wechsel eine passende Ersatzlösung genannt. Diese ist mit Massa nun gefunden. Der Routinier fuhr bereits seit 2014 für das britische Traditionsteam, hatte sich aber eigentlich nach der Vorsaison aus der Königsklasse verabschiedet. „Es fühlt sich richtig an. Williams liegt mir am Herzen, ich habe meine Begeisterung nicht eingebüßt“, sagte der 35-Jährige.